Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim kurumları için yeni bir okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı.

BU YIL İLKİ GERÇEKLEŞTİREN UYGULAMA

Yeni okul zilinin tanıtımını Nevşehir'de Uçhisar Haydar Çankaya İlkokulunda uyum eğitimindeki öğrencilere sürpriz ziyareti sırasında yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda ders giriş ve çıkışlarında çalınan teneffüs ve ders zillerinde bir dil birliğinin bulunmadığını, zillerin süre, ritim, içerik, çocuğa uygunluk açılarından değerlendirilmeden çalındığını, bu yıl ilki gerçekleştirilen uygulama ile çocuğa uygun, çocuğa hitap eden içerik üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"OKUDUKLARI KADAR NE DUYDUKLARI DA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Bakan Selçuk, konuşmasında şunları söyledi: "Bir okul zilini çocuklar, okulda bulundukları süre içerisinde defalarca duyuyor. Kitaplarda ne okudukları kadar ne duydukları da bizim için önemli. Bizde müfredat sadece ders kitabı olarak algılanıyor. Oysa çocuğun duyduğu ders zili, teneffüste dinlediği şarkı, duvarda gördüğü pano içeriği, oynadığı oyun da müfredatın bir parçasıdır. Bu bakış açısıyla baktığınızda her alanda bir içerik düzenlemesine gidiyor, hazırladığımız tüm içeriklerde ‘çocuğu’ esas alıyoruz. İçeriklerin genelinde ortak bir dil kullanmak ve ülke genelinde aynı yaş grubu çocuklarda dil ve duygu bütünlüğü sağlamak istiyoruz. Bir okul zilini çocuklar, okulda bulundukları süre içerisinde defalarca duyuyor. Teneffüslerde bazı okullarda şarkı yayını yapılıyor.

MEB'ten çocuklar için yeni teneffüs müziği

"HARAKETİNİ ARTIRMAK VE DUYGU DÜNYASINA HİTAP ETMEK"

Bu çocuğun hareketini artırmak ve duygu dünyasına hitap etmek için önemli bir fırsat. Ancak bu şarkının çocuğa ne dediği de önemli. İstedik ki çocuklarımız kendilerini bulabilecekleri, birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, çocuğa uygun bir müzik eşliğinde teneffüslerini geçirsinler."