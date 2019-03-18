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Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda hazırlıklar sürüyor

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ile Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşleri başlayacak.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 17:42..
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda hazırlıklar sürüyor

8 ilçeyi birbirine bağlayacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ile Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı projesinde neredeyse sona gelindi.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda hazırlıklar sürüyor

İLK TEST YARIN BAŞLAYACAK

Bu hatlarda ise ilk vagon, 15 Ocak tarihinde indirildi. Güvenli sürüş akreditasyonlarının tamamlanması için ise 6 ay sefer yapılması gerekiyor. Yarın bu hattın, ilk test sürüşü gerçekleştirilecek.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda hazırlıklar sürüyor

14 İSTASYONDAN OLUŞACAK

10 kilometrelik hat, 14 istasyondan oluşacak. Günlük 114 bin yolcuya hizmet vermesi planlanan hattın, Eminönü-Alibeyköy arası ulaşımını da 15 dakikaya indirmesi bekleniyor.

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