Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda hazırlıklar sürüyor

8 ilçeyi birbirine bağlayacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ile Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı projesinde neredeyse sona gelindi.
İLK TEST YARIN BAŞLAYACAK
Bu hatlarda ise ilk vagon, 15 Ocak tarihinde indirildi. Güvenli sürüş akreditasyonlarının tamamlanması için ise 6 ay sefer yapılması gerekiyor. Yarın bu hattın, ilk test sürüşü gerçekleştirilecek.
14 İSTASYONDAN OLUŞACAK
10 kilometrelik hat, 14 istasyondan oluşacak. Günlük 114 bin yolcuya hizmet vermesi planlanan hattın, Eminönü-Alibeyköy arası ulaşımını da 15 dakikaya indirmesi bekleniyor.