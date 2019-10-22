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Mecidiyeköy metro durağında bir kişi intihar etti

Mecidiyeköy metro durağında yolcular arasında bir kadın, metronun geldiği sırada kendisini raylara attı. Metro ani fren yapsa da kadın vagonların altında kaldı.

İHA | 22.10.2019 - 13:42..
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huıh

Olay nedeniyle metro seferleri durduruldu. Edinilen bilgilere göre olay, Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı.

Metro istasyonunda bekleyen yolcular arasında bulunan bir kadın, metronun geldiği sırada raylara atladı. Metro ani fren ile durmaya çalışırken, kadın vagonların altında kaldı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metro seferleri Hacı Osman istikametinde durduruldu. Ekiplerin çalışmalarıyla vagonun altından çıkarılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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