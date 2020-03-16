Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan koronavirüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar, toplu taşımaları fazla kullanmamaya başladı.

METROBÜS DURAKLARI BOŞ KALDI

Bu nedenle araç ve yolcu trafiğinde ciddi düşüşler yaşandı. Günün en yoğun saati olan öğle zamanında Mecidiyeköy metrobüs durağının da neredeyse boş olduğu görüldü.

Mecidiyeköy metrobüs durağı boş

"GÜNDE 350 TANE SİMİT SATIYORDUM, ŞİMDİ EN FAZLA 50 TANE SATIYORUM"

Metrobüs durağı girişinde simit satan Serhat Dağ, “İşlerimiz şu an kötü durumda. Koronavirüs nedeniyle insanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Bu nedenle kazancımız olmuyor. Günde 350 tane satıyordum. Şimdi en fazla 50 tane satıyorum. Bu saatlerde çok kalabalık oluyordu. Artık insanlar simit almaya korkuyor. Buranın hiç boş olduğunu hatırlamıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz.” dedi.

"BÖYLE OLURSA MEMLEKETE DÖNECEĞİZ"

Kestaneci ise, “İşler yok, siftah yapamadık daha. Otobüsle geldim. Otobüste 4 kişi vardı. Böyle olursa memlekete döneceğiz. Ödemelerim de çok” ifadelerini kullandı.