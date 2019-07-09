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Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın 

İzolasyon çalışması sırasında çıkan yangında yaralanan olmadı.

DHA | 09.07.2019 - 21:04..
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İstanbul Mecdiyeköy'deki 5 katlı iş merkezinin çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, iş merkezinde bulunanlar korkuyla kendilerini sokağa attı. Binadakilerin ihbarıyla olay yerine Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü.

"BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTIK"

Binada iş yeri bulunan Sinan Güler yangının rüzgarla birlikte büyüdüğünü belirterek, "Çatıda onarım vardı. Onarım sırasında çok az bir alev gördüm. Sonra hemen itfaiyeyi aradık. Ondan sonra bina içerisindeki diğer arkadaşlara haber verdik. Sonrasında itfaiye geldi, şu an müdahale ediyor. Büyük bir tehlike atlattık gerçekten." dedi.

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın 

Yanan binanın bitişiğinde iş yeri bulunan Hasan Demirci ise yangından korkan Popy ve Prenses adlı terrier cinsi köpekleri yanına alarak uzaklaştığını ifade ederek, "Yukarıda çalışıyorlarmış, sıcaktan dolayı kaynaklanan bir durum herhalde. Hemen itfaiyeye haber verdik. Köpeklerimiz korkmuşlar biraz. Köpekler o sırada bahçedeydi. Dumandan etkilenmesinler diye bunları da kucağıma alıp çıkardım." diye konuştu.

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın 

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın 

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın 

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın 

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın 

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın 

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın 


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