taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9168
Euro
6.581
Altın
1544.91
Borsa
112876.05
Gram Altın
294.867
Bitcoin
46646.42

Mecidiyeköy'de çiçekçilik yapan iki şahıs kavga etti

Makas ve tenis raketiyle birbirine saldıran şahıslar, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İHA | 09.01.2020 - 09:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Mecidiyeköy'de, çiçekçilik yapan iki şahıs henüz bilinemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, ellerinde tenis raketi ve makas olan şahıslar birbirlerine saldırmaya başladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şahısların birinin elinde makas diğerinin elinde tenis raketi gören polis ekipleri, olaya hızlıca müdahale etti.

Müdahale sonucu polis makaslı şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldı. Diğer şahıs da başka bir ekip tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mecidiyeköy'de çiçekçilik yapan iki şahıs kavga etti

Mecidiyeköy'de çiçekçilik yapan iki şahıs kavga etti

Mecidiyeköy'de çiçekçilik yapan iki şahıs kavga etti

Mecidiyeköy'de çiçekçilik yapan iki şahıs kavga etti

Mecidiyeköy'de çiçekçilik yapan iki şahıs kavga etti

İlginizi Çekebilir
Ümraniye'de tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı
Silahlı iki şahsın tartışması ölümle sonlandı. Saldırgan şahıs, tartıştığı kişi arkasını döndüğü sırada defalarca tetiğe bastı.
Antalya'da 4 katlı binanın 2 katı yıkıldı
Alanya'da sadece bir baba ve oğlunun yaşadığı binanın 2 katının çökmesi sonucu, bina giriş ve çıkışlara kapatılırken, yara almadan kurtulan baba ile oğlu ise otele yerleştirildi.
İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kadavradan bağışlanan organın nakledildiği üçüncü hasta da hayatını kaybetti.
Hatay'da 2 odalı evde 17 kedi ile birlikte yaşıyor
5 yıl önce kızının sokaktan getirdiği kedilere evinin kapısını açan Selda Ayrık, sokak kedilerini iyileştirip, besliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

272
İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

89
NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

55
Kroos kornerden gol attı

Kroos kornerden gol attı

10
ABD'den BM'ye İran mektubu

ABD'den BM'ye İran mektubu

65
Bağdat'ta yeşil bölgeye füze saldırıları

Bağdat'ta yeşil bölgeye füze saldırıları

25
Anne ve 3 çocuğunu yangından komuşları kurtardı

Anne ve 3 çocuğunu yangından komuşları kurtardı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir