Mecidiyeköy'de çiçekçilik yapan iki şahıs kavga etti

İstanbul Mecidiyeköy'de, çiçekçilik yapan iki şahıs henüz bilinemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, ellerinde tenis raketi ve makas olan şahıslar birbirlerine saldırmaya başladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şahısların birinin elinde makas diğerinin elinde tenis raketi gören polis ekipleri, olaya hızlıca müdahale etti.

Müdahale sonucu polis makaslı şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldı. Diğer şahıs da başka bir ekip tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.