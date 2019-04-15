taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7959
Euro
6.56355
Altın
1287.205
Borsa
95842.35
Gram Altın
239.889

Meclis 1 hafta daha tatile girdi

Nisan ayında vatandaşların beklediği çok önemli yasalar çıkacaktı. Ancak böyle giderse program mayıs ayına sarkacak.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 09:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Meclis 1 hafta daha tatile girdi

Türkiye, seçim gündeminden 2 haftadır çıkamadı. İstanbul seçimlerinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı merakla bekleniyor.

Bu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) de nisan başından beri toplanamadı. Son olarak 1 hafta daha tatil ilan edilmesiyle Meclis Genel Kurulu boş kaldı.

23 NİSAN'DA AÇILACAK

Mutabakata göre salı günü grup toplantıları yapılmayacak. TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Salı günü çalışmaya başlayacak.

9 NİSAN'DA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAKLARDI

Yerel seçimlerden 1 hafta sonra 9 Nisan’da çalışmaya başlaması planlanan Meclis’in açılması, İstanbul’da oy sayımlarının devam etmesi nedeniyle 16 Nisan’a ertelenmişti.

Meclis 1 hafta daha tatile girdi

NİSAN AYINDA ÇIKMASI BEKLENEN YASALAR

Türkiye'nin yasa çıkarılmasını beklediği başlıca konular arasında ek gösterge, hal yasası, nafaka ve yeni askerlik sistemi var.

Yeni askerlik sistemiyle bedelli, kalıcı hale getirilecek. Ayrıca 21 günlük askerlik süresinin ardından isteyen 6 ay askerlik yaptıktan sonra terhis olacak, isteyen 6 ay daha maaşlı bir şekilde askerliğe devam edecek. Yeni sistemin bütün ayrıntıları Meclis'te görüşülecek ve karara bağlanacak.

NAFAKA 5 YIL İLE SINIRLANDIRILABİLİR

Kamuoyunda sürekli tartışmalara neden olan süresiz nafaka sisteminde de değişiklik gündemde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarına hız verdi.

Öte yandan MHP'nin de konuyla ilgili bir teklifi, Meclis'e getireceği belirtiliyor. Teklif kabul edilirse, süresiz nafaka 5 yıl ile sınırlandırılacak.

HAL YASASI

Hal yasası, gıda fiyatlarının kontrol altına alınması için önemi bir adım olarak görülüyor. Bu konu da Meclis için önemli bir gündem maddesi olacak. Yeni yasa, kabzımallara kötü haber anlamına geliyor.

3600 EK GÖSTERGE

Ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıklarından birini de yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge oluşturuyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak.

AK Parti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin seçim öncesi çıkmasının siyasi etik açısından doğru olmadığını, seçimden sonra yasanın Meclis'ten geçirileceğini belirtmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

94
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

415
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

47
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

89
Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

253
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

34
Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir