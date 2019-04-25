Meclis 2 aydır çalışmıyor

11 Mart tarihinde yerel seçim dolayısıyla tatile giren Meclis salonu boş kalmaya devam ediyor. Bugün TBMM Genel Kurulu, açılış için toplandı. Ancak hiçbir vekilin gelmemesi üzerine 30 Nisan Salı gününe açılış ertelendi.

SEÇİM BAHANESİ DE ORTADAN KALKTI

31 Mart seçimlerinin ardından açılması beklenen Meclis, bir süre seçim belirsizliği süreciyle oyalandı. Ancak belediye başkanlarına mazbataların verilmesi sonrasında da milletvekillerinin Genel Kurul'a gelmemesi çıkması beklenen önemli yasaların ertelenmesine neden oluyor.

ÇÖZÜLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ MESELELER VAR

Yeni askerlik sistemi, süresiz nafaka, hal yasası, 3600 ek gösterge gibi önemli konuların çözümü vatandaşlar tarafından bekleniyor.

TATİLDE MAAŞ ALMAYA DEVAM

Bu tatil sürecinde de milletvekilleri her ayın 15'inde 22 bin 200 lira maaş almaya devam ediyor.