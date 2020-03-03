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Meclis İdlib için toplandı

TBMM Genel Kurulu, bugün gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak.

AA | 03.03.2020 - 15:13..
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Meclis'te gündem, İdlib...

TBMM İdlib yaşanan gelişmeleri ele almal için bugün bir araya geldi.

Görüşmeler kapalı oturumda gerçekleşecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak.

Meclis İdlib için toplandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ GÖRÜŞMELERİ TAKİPM EDECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de görüşmeleri izleyecek. İyi Parti lideri Meral Akşener ise milletvekili olmadığı için genel kurul salonunda olamayacak.

Meclis İdlib için toplandı

TEMSİLCİLER GÖRÜŞLERİNİ AKTARACAK

Kapalı oturumda parti gruplarının temsilcileri ise 30'ar dakika süreyle görüş ve önerilerini dile getirecek. AK Parti adına Efkan Ala ve Ahmet Yıldız, CHP adına Ünal Çeviköz ile Mehmet Ali Çelebi, MHP adına da Erkan Akçay konuşacak. İyi Parti'den Ahmet Kamil Erozan, HDP'den de Saruhan Oluç söz alacak.

SADECE YEMİNLİ GÖREVLİLER BULUNACAK

Kapalı oturum boyunca, Genel kurulda milletvekilleri dışında sadece yeminli görevliler bulunacak.
Tutanaklar devlet sırrı olarak 10 yıl boyunca saklanacak.

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