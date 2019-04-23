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İP'li vekilin gündemi Meclis lokantasındaki ekmekler

Milletvekillerinin yemek yedikleri sosyal tesiste, fiyatlar oldukça düşük seviyelerde ancak Mansur Yavaş başkanlığının ardından ekmek değişimi tartışılıyor.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 17:25..
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TBMM lokantasında daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Halk Ekmeği” gelirken, Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından ekmek tedarikinin el değiştirdiği ifade ediliyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, TBMM lokantasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek marka ekmeklerin, başka bir markayla değiştirildiğini duyurdu.

İYİ PARTİLİ MİLLETVEKİLİNDEN HAYROLA PAYLAŞIMI

Erozan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TBMM lokantasında yenilen ekmek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Ekmeği' iken Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ekmek tedarikinin el değiştirdiğine ilişkin belirtiler var. Birinci fotoğrafta son durum, ikinci fotoğrafta ise eski durum var. Hayrola?" ifadelerini kullandı.

İP'li vekilin gündemi Meclis lokantasındaki ekmekler

İP'li vekilin gündemi Meclis lokantasındaki ekmekler

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