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Meclis toplantısında İstiklal Marşı okunmadı tartışması

HDP'li Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün başkanlığında gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı okunmadı. Bunun üzerine mecliste tartışma çıktı.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 19:05..
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31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk başkanlığında ilk belediye meclis toplantısı

Ahmet Türk'ün açılış konuşmasıyla başladı.

MECLİS ÜYLERİ İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASINI İSTEDİ

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildiği sırada AK Parti grubu adına söz alan AK Parti Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İstiklal Marşı'nın okunmasını, saygı duruşunda bulunulmasını istediklerini söyledi.
Gündem maddelerini görüşülmesini sürdüren Türk'e AK Parti'li meclis üyeleri de aynı talebi yineledi.

Meclis toplantısında İstiklal Marşı okunmadı tartışması

Türk, bunun üzerine, "Başta söyleseydiniz. Bunu şey yapmanın, zora düşürmenin bir anlamı var mı? Belki unuttuk. Ama gerçekten bu bir provokasyondur, başka bir şey değil. Daha önce böyle bir uyarı yapsaydınız belki aklıma gelirdi. Sanki İstiklal Marşı'na karşıymışız gibi getirmeye çalışıyorsunuz, bu yanlıştır. Yoksa her zaman İstiklal Marşı'nı okuruz. Ama bu şekilde davranışın gerçekten hoş değil" ifadelerini kullandı.

Yeşilli Belediye Başkanı Demir de İstiklal Marşı'nı grup olarak okuyacaklarını söyledi. HDP'li Meclis üyeleri bunun bir öneri olduğunu ileri sürerek, meclis onayına sunulmasını istedi.

Mardin’de ilk meclis toplantısı gergin başladı VİDEO

BAZI HDP'LİLER MARŞA EŞLİK ETMEDİ

Bir süre devam eden tartışmanın ardından İstiklal Marşı okunurken bazı HDP'li meclis üyelerinin önce ayağa kalkmadığı görüldü. Daha sonra ayağa kalkan HDP'lilerden de bazılarının marşa eşlik etmediği gözlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk'ün, "Bu iki mısranın dışında gerisini okuyabilir misiniz? 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım'…" ifadesi üzerine AK Parti'li Meclis üyeleri marşın devamını okumaya devam etti.

Türk, "Tamamdır" diyerek, toplantıda diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesini istedi. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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