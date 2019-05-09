Meclis yine toplanamadı

İstanbul'da seçim, 23 Haziran'da tekrarlanacak. Bu süreçte AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti tüm imkanlarıyla sahaya çıkarak, kendi adaylarına seçimi kazandırmak istiyor.

31 Mart seçimleri nedeniyle TBMM, 2 ay boyunca açılmadı. Ekrem İmamoğlu'na mazbata verildikten sonra normalleşen süreçte Meclis açıldı, ancak YSK kararı sonrası yine belirsizlik var.

KAMP KURUN TALİMATI

Partilerin Genel Başkanları, vekillere İstanbul'a kamp kurma talimatı verdi.

FİİLİ OLARAK ÇALIŞMAYACAK

Bu durumda Meclis'in resmi olarak açık kalacağı ancak fiili olarak çalışmayacağı belirtiliyor.

SADECE 2 VEKİL KATILDI

Dün Meclis Genel Kurulu toplanmayı başarmıştı. Ancak bugün Meclis'e 2 milletvekili dışında gelen olmadı. Genel Kurul'a yalnızca MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs katıldı.

SALI GÜNÜ TOPLANMAK ÜZERE KAPATILDI

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmediğini belirtti. Bilgiç, birleşimi 14 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.