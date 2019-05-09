taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.236
Euro
6.9942
Altın
1281.33
Borsa
88858.61
Gram Altın
256.972

Meclis yine toplanamadı

Seçim sürecinde milletvekillerinin çoğu İstanbul'da olacak. Meclis Genel Kurulu fiili olarak çalışmayacak.

AA | 09.05.2019 - 15:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Meclis yine toplanamadı

İstanbul'da seçim, 23 Haziran'da tekrarlanacak. Bu süreçte AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti tüm imkanlarıyla sahaya çıkarak, kendi adaylarına seçimi kazandırmak istiyor.

31 Mart seçimleri nedeniyle TBMM, 2 ay boyunca açılmadı. Ekrem İmamoğlu'na mazbata verildikten sonra normalleşen süreçte Meclis açıldı, ancak YSK kararı sonrası yine belirsizlik var.

KAMP KURUN TALİMATI

Partilerin Genel Başkanları, vekillere İstanbul'a kamp kurma talimatı verdi.

FİİLİ OLARAK ÇALIŞMAYACAK

Bu durumda Meclis'in resmi olarak açık kalacağı ancak fiili olarak çalışmayacağı belirtiliyor.

Meclis yine toplanamadı

SADECE 2 VEKİL KATILDI

Dün Meclis Genel Kurulu toplanmayı başarmıştı. Ancak bugün Meclis'e 2 milletvekili dışında gelen olmadı. Genel Kurul'a yalnızca MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs katıldı.

SALI GÜNÜ TOPLANMAK ÜZERE KAPATILDI

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmediğini belirtti. Bilgiç, birleşimi 14 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Meclis yine toplanamadı

Meclis yine toplanamadı

Meclis yine toplanamadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TÜRGEV hack'lendi

TÜRGEV hack'lendi

255
Meclis'te Ramazan ayı tartışması

Meclis'te Ramazan ayı tartışması

667
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

502
MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

482
Ajax'ın peri masalı son buldu

Ajax'ın peri masalı son buldu

55
Suudi Arabistan'da ezanın sesi kısıldı

Suudi Arabistan'da ezanın sesi kısıldı

220
Kemal Kılıçdaroğlu, Gül ve Davutoğlu'na destek verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Gül ve Davutoğlu'na destek verdi

379
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir