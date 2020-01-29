taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9579
Euro
6.5537
Altın
1571.37
Borsa
119758.48
Gram Altın
301.004
Bitcoin
55073.95

Meclis'e KPSS puanıyla eleman alımı olacak

Meclis idari teşkilatı kadrolarında çalışmak üzere aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı kadrolarında çalışmak üzere 197 personel alınacak.

AA | 29.01.2020 - 15:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Meclis idari teşkilatı kadrolarına aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı alınacak.

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla Ankara, İstanbul ve Yalova'da çalışmak üzere 197 personel alımı yapılacak.

KPSS PUANI ESAS ALINACAK

42 aşçı, 5 bahçıvan, 18 bulaşıkçı, 17 çay ocakçı ve garson, 48 garson, 42 hizmetli, 6 pastacı, 14 memur, 5 görsel tasarımcı alımında, yazılı sınavda ÖSYM'nin 2018-2019 yılında gerçekleştirilen KPSS sonuçları esas alınacak.

Kadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılacak.

EN 70 PUAN

Başvuruda bulunacak adayın, Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları ve sınav için açılan kadrolar için aranan şartları taşıması ve KPSS'den en az 70 puan alması gerekecek.

Bugün başlayan başvurular, 7 Şubat'ta sona erecek.

İlginizi Çekebilir
Kosovalı liderden Kürdistan açıklaması:Bağımsız olmalılar
YPG'ye sempati duyduğunu söyleyen Kosovalı Lider Lirije Kajtazi, "Kürdistan’ın bağımsız olmasını umut ediyorum" dedi.
Manisa'da koyunların depreme tepkisi
Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sırasında, koyunların korkuyla hareket ettiği o anlar kameraya yansıdı.
Sevgilisini aklamak için yaşlı kadını gasbettirdi
Bursa'da, temizliğe gittiği evden para çalmakla suçlanan sevgilisini aklamak için, ev sahibini gasbettiren şahıs ve suç ortakları yakalandı.
Doktoru darbetti, burs şartını kabul etti
Van'da özel hastanede görevli doktoru darbettiği öne sürülen E.Ö., soruşturma aşamasında, doktorun, 3 çocuğa toplam 7 bin lira burs verme şartını kabul ederek, yargılanmaktan kurtuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

234
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

200
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

333
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

582
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

100
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

23
Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi komisyonda

Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi komisyonda

454
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir