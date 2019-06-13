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Meclis'in gündeminde faytoncular var

Atlara zulüm yapılmasının önüne geçmek için toplanan Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Adalar'da faytoncularla görüşme kararı aldı.

Haber Merkezi | 13.06.2019 - 07:39..
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Meclis'in gündeminde faytoncular var

Adalar'da atlara yapılan zulüm hep tartışma konusu oldu. Siyasilerin de gündemine gelen mesele bir türlü çözüme kavuşmadı.

Atların kötü koşullarda yaşaması, uzun saatler boyu koşturulması tepkilerie neden oldu.

Meclis'in gündeminde faytoncular var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Adalar'da fayton zulmüne son vereceğiz" açıklamasını yapmıştı. Ancak şu ana kadar alınan tedbirler yeterli olmadı.

"GİDİP GÖRÜŞECEĞİZ"

Konuyla ilgili olarak şimdi de TBMM harekete geçti. Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Adalar'daki fayton kullanımını yerinde inceleme kararı aldı.

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, "Adalar'da sıkıntılar var. Gidip faytoncularla görüşeceğiz." dedi.

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