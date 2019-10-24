taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7643
Euro
6.4072
Altın
1503.64
Borsa
100345.64
Gram Altın
278.615
Bitcoin
43022.67

Meclis'te 4 parti, Avrupa'yı kınadı

Meclis'te, yerlerinden söz alan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, AP'nin Türkiye'ye yönelik aldığı kararı kınadı.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 21:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Meclis'te 4 parti, Avrupa'yı kınadı

Şanlı ordumuzun Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, başta ABD olmak üzere Avrupa'dan yaptırım tehditleri gelmişti.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın  Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma emrini verdikten sonra ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurmuştu. Bunun üzeri Avrupa Parlamentosu, ortak açıklama yayınlayarak Türkiye'ye karşı yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

HDP HARİÇ 4 PARTİDEN AVRUPA'YA KINAMA

Gümrük Kanunu'nda değişiklik öngören teklifleri görüşmek üzere TBMM'de mesaide bulunan vekiller, AP'nin kararını görüştü.

Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Meclis'teki yerini almayan HDP'liler görüşmede bulunmadı.

Daha önce HDP hariç Meclis'teki 4 parti de Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini beyan etmişti.

AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti tekrardan bir araya gelerek AP'nin kararını kınadıklarını açıkladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

398
AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

604
İzmir'de sahte gözlük operasyonu

İzmir'de sahte gözlük operasyonu

239
Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

166
Erdoğan, AB'ye mülteci uyarısını yineledi

Erdoğan, AB'ye mülteci uyarısını yineledi

406
Faizler düştükçe akıllara Erdem Başçı geliyor

Faizler düştükçe akıllara Erdem Başçı geliyor

178
Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

292
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir