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Meclis'te çocuk ölümleri için komisyon kuruluyor

Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümleri için harekete geçildi.

AA | 17.07.2019 - 16:23..
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TBMM Genel Kurulu'nda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

RABİA NAZ VATAN'IN ÖLÜMÜ

12 Nisan 2018 günü Giresun Eynesil'de evinin önünde yaralı olarak bulunan Rabia Naz, hayatını kaybetti. İlk hazırlanan emniyet raporunda, 11 yaşındaki kızın intihar ettiği belirtildi.

Baba Şaban Vatan ise kızının intihar etmediğini, dönemin Eynesil Belediye Başkanı'nın yeğeni tarafından arabayla çarparak hayatını kaybettiğini söylemişti.

Meclis'te çocuk ölümleri için komisyon kuruluyor

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