Mecliste ek gösterge yoğunluğu

Yaklaşık 2 aydır seçim gündemi nedeniyle kapalı bulunan ve yeterli sayıdaki milletvekiline ulaşılamadığı için bir türlü açılamayan TBMM'ye karşılık içerde çalışmalar son sürat devam ediyor.

Özellikle komisyonlar içerisinde TBMM Dilekçe Komisyonu en yoğun zmanlarından birini yaşıyor. Sebebiyse kamuda çalışanların ek gösterge beklentisi.

KOMİSYONA DİLEKÇE YAĞIYOR

Başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, "ek gösterge mağduriyeti"nin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Bazı basın yayın organlarında öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri ile bu mesleklerden emekli olanların ek göstergesinin 3600'e çıkarılacağı yönünde haberler yayımlandığı hatırlatılan dilekçelerde, "Uygulamadaki ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı, siyasi partilerce yazılı ve görsel basın aracılığıyla seçim vaatleri olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda ek göstergesi 3000 ve altında olan tüm memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinin aynı oranda arttırılması yönünde bir an önce yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz." talepleri yer aldı.

MECLİS TATİLDE

31 Mart seçimlerinden önce şubat ayında tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi, nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bir türlü çalışmaya başlayamadı. 31 Nisan'da açılması planlanan TBMM uzun bir aranın ardından yeniden çalışmaya başlayacak.

1 Mayıs'ta kapanacak olan Meclis, sonraki haftada yoğun bir programda çalışmasını devam ettirecek. TBMM'nin gündeminde milyonlarca kişinin beklediği; nafaka, yeni askerlik sistemi, 3600 ek gösterge gibi konular olacak.