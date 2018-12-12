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Meclis'te FETÖ kavgası

Dün bütçe görüşmelerinin ikinci gününde AK Parti ile CHP arasında FETÖ tartışması yüzünden gerginlik yaşandı.

İHA | 12.12.2018 - 07:22..
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Meclis'te FETÖ kavgası

TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında FETÖ tartışması yaşandı.

OTURUM ARASINDAN SONRA DA TARTIŞMA DEVAM ETTİ

İHA'nın haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terör örgütünün medya kuruluşları kapatılırken CHP milletvekillerinin neden kapatılan medya kuruluşlarının önünde olduklarının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Meclis'te FETÖ kavgası

Özel, Muş'a FETÖ'yü güçlendirdiklerini iddia ederek, belediye başkanlarının neden görevden alındığının sorgulanmasını istedi. Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu belirten Muş, FETÖ'nün suç işlediği tarihten itibaren devletin kurumlarının FETÖ ile mücadele ettiğini ifade etti.

TBMM Başkanvekili tartışmanın uzaması üzerine oturuma ara verdi. Oturuma ara verdikten sonra da tartışma devam etti.

Meclis'te FETÖ kavgası

Meclis'te FETÖ kavgası

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