Meclis Genel Kurulu’nda HDP’nin Bitlis ve Tatvan’da anadilde yazılı olan tabelaların sökülmesinin araştırılması amacıyla verdiği araştırma önergesinin görüşmelerinde AK Parti adına Grup Başkanvekili Cahit Özkan söz aldı.

"İDDİALARI KABUL ETMİYORUZ"

AK Parti iktidarında yasakların kalktığını, Kürtçe üzerine araştırma yapan enstitüler kurulduğunu, Kürtçe yayın yapan televizyon açıldığını anlatan Özkan: “Vatandaşlarımızın dilini öğrenebilmeleri ve yaşayabilmeleri için her türlü özgürlük çalışmasının arkasındayız. Sadece Kürt vatandaşlarımızla ilgili değil, tabii ki nüfus olarak ne kadar olduğuna bakılmaksızın farklı dil ve lehçelerde de bu çalışmaların yürütülmesini, sürdürülmesini sağlamak da Hükümetimizin demokratik anlayışının bir gereğidir. O noktada, vatandaşlarımızın kendi dilinde, lehçesinde konuşmalarının yasaklandığı, engellendiği yönündeki hiçbir iddiayı asla kabul etmediğimizi ifade etmek isterim.”





KÜRTÇE DEYİM TUTANAKLARA (X) OLARAK GEÇTİ

Özkan sözlerini Kürtçe bir deyimle bitirdi, “Anlayana” dedi. Meclis’in uygulaması kapsamında bu sözler tutanaklara “X” işareti olarak geçti.

Meclis'te Kürtçe konuşma tartışması VİDEO

CAHİT ÖZKAN'I KINIYORUM

Özkan’a yanıt veren İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise, “Bu seçim uğruna, Türkiye’yi ayakta tutan, Türkiye’yi birliğe, dirliğe kavuşturan ana umdeleri yıkmak gerekmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünde daha önce bu şekilde konuşan arkadaşlarımızı “Bizim resmî dilimiz Türkçe, lütfen, kürsüden Türkçe konuşun.” diye hep beraber ikaz ettik. Pazar günkü seçim uğruna, bilmediği bir dili, onu da karıştırarak konuşan Cahit Özkan’ı yadırgıyorum. Bu kadar popülizm biraz fazla, hele size hiç uymamış.” dedi.