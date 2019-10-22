Meclis'te nöbetçi bakan uygulaması başladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra milletvekillerinin en büyük eleştirisi "Bakanlara ulaşamıyoruz" olmuştu.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da aynı eleştiri devam edince "Nöbetçi bakan" formülü geliştirildi ve uygulama başladı..

AK Parti Grubu, Salı-Çarşamba ve Perşembe günü birer bakanın Meclis'te olacağı program hazırladı.

ZİYA SELÇUK BUGÜN BAŞLADI

İlk gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nöbetçi bakan olarak TBMM'de Milletvekilleri ile görüştü.

Çarşamba, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Perşembe günü ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum nöbetçi bakan olacak.

HAFTAYA SALI NÖNETÇİ BAKAN YOK

Haftaya Salı günü 29 Ekim tatili olduğu için TBMM'de nöbetçi bakan bulunmayacak.

30 Ekim Çarşamba Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 31 Ekim Perşembe günü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank vekillerle bir araya gelecek.

GÖRÜŞMELER 179 NOLU ODADA

Görüşmeler, ana bina zemin katta bulunan 179 nolu odada gerçekleşecek. Bu oda "Nöbetçi bakan odası" olarak hazırlandı ve Milletvekillerine de ‘'Sn. Milletvekilleri ana bina 179 nolu odada nöbetçi bakanlar ile görüşebilir'' mesajı gönderildi.