taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

Mecliste sandalye dağılımı değişti

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun istifasından sonra sandalye dağılımı..

AA | 02.11.2019 - 14:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz günlerde,  İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun istifa etmesiyle bağımsız milletvekili sayısı 4'e yükseldi. Sandalye dağılımı yine değişti.

SON SANDALYE DAĞILIMI

TBMM'nin son sandalye dağılımına göre;

AK Parti'nin 290,
CHP'nin 139,
HDP'nin 62,
MHP'nin 49,
İYİ Parti'nin 39,
Saadet Partisinin 2,
Türkiye İşçi Partisinin 2,
Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Partinin ise birer milletvekili bulunuyor.

11 SANDALYE BOŞ

Bu arada TBMM'de, 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi nedeniyle 11 sandalye boş bulunuyor.

Mecliste sandalye dağılımı değişti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekim ayında yapılan anket sonuçları

Ekim ayında yapılan anket sonuçları

352
Gamze Özçelik Sudan'da

Gamze Özçelik Sudan'da

283
Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

376
Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

22
Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

95
HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

108
Bülent Arınç'tan yeni KHK açıklaması

Bülent Arınç'tan yeni KHK açıklaması

208
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir