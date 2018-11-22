Meclis'te Soros gerginliği

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi "Sorosçulukla" suçladığını dile getirdi.

Yanında getirdiği bir fotoğrafı milletvekillerine gösteren Özgür Özel, "Fotoğrafta Erdoğan ve Soros var. Erdoğan 2003 yılında Soros ile toplantı yapıyor. Erdoğan'ın yanında Egemen Bağış ve Ömer Çelik, karşısında ise Sorosçular bir toplantı yapıyor. Erdoğan, 'Eğer siz açık toplum istiyorsanız, biz buradayız' diyor. Toplantının sonunda, bazı ülke yöneticilerinin katılımıyla Türkiye'yi destekleme komisyonu kuruyorlar, sonra da dünya kadar fon geliyor." ifadesini kullandı.

SOROSÇULAR GEZİ KALKIŞMASINDA NEREDEYDİ

Özgür Özel'e yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, milletten yetki alarak siyaset yapmak isteyenlerin, aynı frekansta buluşması gerektiğini söyledi.

"Başkanımız siyaset hayatı boyunca, kamuoyu önünde neyse kafasının içinde de o olmuştur, ancak açık toplum deyip, yüzüne maskeler takmak suretiyle kamuoyunda millet düşmanlığı yürütenler bellidir." diyen Özkan, Sorosçuların Gezi kalkışmasında nerede olduğunun bilindiğini belirtti. Özkan, "O Sorosçuların yanında da kimler olduğunu, kamuoyunun takdirine sunuyorum." açıklamasında bulundu.

TANSİYON YÜKSELDİ

Cahit Özkan'ın bu sözleri, Genel Kurul Salonu'nda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Ayağa kalkarak bu sözlere itiraz eden CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'ya, AK Partililerin cevap vermesi üzerine, iki partinin diğer milletvekilleri de ayağa kalkarak birbirlerine laf attı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, gerginliğin artması üzerine birleşime ara verdi.