Meclis'te yeğen Öcalan'ın sözleri vekilleri kızdırdı

TBMM'de vekiller arasında kavgasız gün geçmiyor...

Meclis'te bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor...

Görüşmeler sırasında Terörist başı Abdullah Öcalan’ın yeğeni olan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın Meclis’te yaptığı konuşma büyük tepki çekti.

Türkiye’nin Uygur Türklerine yapılan zulüm nedeniyle Çin’e sessiz kaldığını savunan Öcalan, Kürtlere de hakaret edildiğini öne sürdü.

"ALLAHSIZ KİTAPSIZLAR"

MHP'li vekiller “Yazıklar olsun, utanmaz herif, bebek katili, Allahsız kitapsızlar” diye tepki gösterdi.

ÖMER ÖCALAN (Devamla) - Bakınız, şimdi de Afrin’e operasyon yapılıyor, Gire Spi’ye, Serekaniye’ye, Rojava’ya operasyon yapılıyor, savaş açılıyor. Neymiş; Fetih Suresi. Fetih suresinin anlamından yoksun bir iktidar geleneğiyle karşı karşıyayız. Siz yaptığınız bu yanlış politikaları din perdesi altında yapamazsınız. Biz kendi dinimizi de inancımızı da çok iyi biliriz.

Bu devletin geleneğidir arkadaşlar, Kürt olunca talan, nüfus planlaması ve asimilasyon en büyük pratiğidir.

Gittiniz bundan bir ay önce Gire Spi’de, Serakaniye’de Kürtçe tabelasını indirdiniz. Bakınız, orada bir Türk bile yaşamıyor, orada Kürtler, Araplar yaşıyor kimi yerlerde de Türkmenler yaşıyor. Kürt dilinden ne istiyorsunuz? Görüntülere yansıdı, sosyal medyaya bakınız. Kürt diline bile, Kürtçe diline bile tahammülü olmayan bir gelenekle karşı karşıyayız. Söyleyeceğiz, konuşacağız. Doğrudur, sözün sizin için bir anlamı olmayabilir.

Nüfus planlaması… Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler toplantısında eline bir harita alıyor. Haritanın özü 1935 Doğu Raporu’ndan alıntılanmıştır. Dün, Baas Rejimi Kürtler arasında perde çekmek için “Arap Kemeri”ni kullandı, şimdi de AKP’nin öncülüğünde bir Selefi, Cihadist kemer oluşturulmaya çalışılıyor. Rojava Kürtleri ile Türkiye Kürtleri arasında bir barikat örülmeye çalışılıyor. Bunu dünya âlem görüyor. Birkaç ülke dışında hiçbir ülke, yapılan bu saldırı noktasında hemfikir değildi. Tüm dünya kamuoyu bunun yanlış bir savaş, yanlış bir operasyon olduğunu söylemiştir.

Değerli arkadaşlar, bu kirli politikalar tabii ki sonuca ulaşmayacak. Bakınız, kendi Kürt meselenizi çözmediğiniz için Çin’de Uygur Türklerine yapılan zulmün karşısında duramıyorsunuz; yumuşak karnınızdır.

FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Ne alakası var?

ÖMER ÖCALAN (Devamla) – Çin’de Uygur Türklerine yapılan zulüm politikasının karşısına açık yüreklilikle çıkıp Çin yetkililerine anlatamıyorsunuz çünkü bu ülkede Kürtlere yaptığınız hakaret, zulüm, iradesini gasbetme önünüze çıkacaktır.

FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Yazıklar olsun! Yediğin ekmeğe yazıklar olsun! İçtiğin suya yazıklar olsun!

AYHAN EREL (Aksaray) – Urfa’da kimin namazına engel oldular? Urfa’da kimin orucuna engel oldular?

ÖMER ÖCALAN (Devamla) – Bakınız, biz yıllardır bu coğrafyada yaşıyoruz, binyıllardır bu coğrafyada yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Atalarımız yaşadı, biz yaşıyoruz bizden sonra çocuklarımız da yaşamaya… (Gürültüler)

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Ahlaksızlar, bu memlekette her türlü hainliği yapan sizsiniz! Allah’tan kork be utanmaz! Bu ülkedeki bu kadar özgürlük, demokrasi hangi ülkede var be!

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, lütfen hatibin konuşmasına engel olmayalım.

ÖMER ÖCALAN (Devamla) – İnsan biraz utanır arkadaşlar, Kürtlerden utanır.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ya sen Kürtlerin adına niye konuşuyorsun yahu! Sen kimsin ki Kürtler adına konuşuyorsun? Sen Kürt bile değilsin!

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, hatibin konuşmasını engellemeyelim lütfen.

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Hangi ülkenin Parlamentosunda bu millete hainlik yapanın konuşma hakkı olacak? Allah’tan kork be!

ÖMER ÖCALAN (Devamla) – Kürt komşunuzdan, Kürt arkadaşınızdan, Kürt gelininizden, Kürt annenizden, Kürt teyzenizden Kürt öğretmeninizden…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Sen Kürt bile değilsin, Kürtler adına konuşma!

ÖMER ÖCALAN (Devamla) – Kürt doktorunuzdan, Kürt kasabınızdan utanmanız lazım.

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Yazıklar olsun be! Utanmaz herif! Hangi ülkede saldırı yapan, hainlik yapan o ülkenin kürsüsünde konuşacak ya!

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Sen kimsin be, Kürtler adına konuşuyorsun.

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Allah’tan kork be! Utanmaz herif!

BAŞKAN – Lütfen değerli milletvekilleri.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kürt bile bu adam. Ayıptır! Yalan söylüyorsunuz.

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – 40 binden fazla bu ülkede insan öldü, PKK terör örgütü… Allahsız, kitapsızlar.

ÖMER ÖCALAN (Devamla) – Arkadaşlar, biliyoruz yüz yılı aşkındır bir asimilasyon politikası var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayın Sayın Öcalan.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hayatınız yalan sizin. İftira yalan başka şeyiniz yok.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, hatip konuşmasını tamamlasın.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – “Kürt” deyip duruyorsun be!

ÖMER ÖCALAN (Devamla) – Bakınız, yetkililer bir açıklama yapsın.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kürtlerle ne ilgin var senin. Kürtler size lanet okuyor.

ÖMER ÖCALAN (Devamla) - Kürtçeye saldıran bir devlet gerçekliği var, bunun söylüyoruz.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kürtleri katleden sizsiniz.

ÖMER ÖCALAN (Devamla) - Kürtlerle bütünleşerek büyürsünüz.

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Bu ülkede Kürt sorunu yok.

ÖMER ÖCALAN (Devamla) - Bu devlet Kürtlerle bütünleşerek büyür, Kürtlerle konuşarak büyür, Kürtleri bastırarak, iradesini…

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Konuşuyorsunuz be! Bebek katilleri, onlar terör örgütü PKK’dır.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kürtler size lanet okuyor.

BAŞKAN – Lütfen değerli milletvekilleri, daha sonra cevap verirsiniz, engel olmayın.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kürtleri katlediniz siz, Kürtleri mahvettiniz siz.

ÖMER ÖCALAN (Devamla) – Bakınız, 2,5 milyon oyu alan bir halkın belediyeleri talan ediyorsunuz.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Vicdansızsınız siz.

BAŞKAN – Konuşmasını tamamlamasına izin verin.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Yeter ya! Böyle bir şey yok Başkanım ya!

ÖMER ÖCALAN (Devamla) – Kıymetli arkadaşlar, bakınız, halkın iradesiyle buraya gelmişiz.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Böyle bir şey yok ya! Kürtler adına konuşuyor ya!

ÖMER ÖCALAN (Devamla) - Kürt halkının haklarını savunmamız önünde engel olmaya çalışıyorlar. Kürt tabelalarını indirdiler, Kürtçe tabelaları indirdiler.

FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Ettiğin yemin Türk milleti adına, bölücülük yapma!

ÖMER ÖCALAN (Devamla) - Biz her şeye rağmen demokratik yöntemlerle…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ya bırak ne demokrasisi! Faaliyetiniz terör demokrasiden bahsediyorsunuz.

ÖMER ÖCALAN (Devamla) - ...diyalogla bu işler çözüleceğini diyoruz. IŞİD ve DEAŞ artıklarını getirdiler burada ÖSO ve Suriye Millî Ordusu diye Türk halkına, Kürt halkına yutturmaya çalışıyorlar.

FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Kürtlerin yüz karasısınız siz.

ÖMER ÖCALAN (Devamla) - Halkımız DEAŞ’a…

SALİH CORA (Trabzon) – Yalan konuşuyorsun.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Yutturan sensin, sen!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Selamlayın sözlerinizi bağlayın Sayın Öcalan.

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Kürtlerin adını kullanmayın, bu ülkeyi her türlü alçaklıkla, her türlü ahlaksızlıkla, bölmenin parçalamanın dışında bir emeliniz var mı, bir amacınız var mı?

BAŞKAN - Buyurun, lütfen.

ÖMER ÖCALAN (Devamla) – Arkadaşlar, sağ duyuyla konuşarak demokrasiyle bu sorunları çözebiliriz.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hayatın terör senin. Utanmadan Kürtleri…

ÖMER ÖCALAN (Devamla) - Meseleleri hâlâ değiştirmenin anlamı yoktur. Biz Genel Kurulu saygıyla selamlıyoruz. HDP’li yöneticilere de buradan selamlarımızı…

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Hainlikten başka bir şeyiniz var mı? Bebek katilleri!

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ya, bırak senin saygını maygını, ne saygısı! Saygın maygın yok!

ÖMER ÖCALAN (Devamla) - …partililerimiz de selamlarımızı gönderiyoruz. (HDP sıralarından alkışlar)

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kürt düşmanısınız siz, Kürt düşmanı. Sen Kürt düşmanısın.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Öcalan.

FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Kürtlerin yüz karası.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Zengin.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kürtlerin düşmanısın sen. Kürt düşmanısınız siz.

MENSUR IŞIK (Muş) – Kürt düşmanı sizsiniz ya!

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ayıptır. Kürtler…

MENSUR IŞIK (Muş) – Kürt düşmanı sensin, sen.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kürtleri ben temsil ediyorum.

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, lütfen sakin olalım.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ayıp ya! Yeter ya!

MENSUR IŞIK (Muş) – Ahlaksıza bak ya! Saygılı olun ya!

YUSUF BAŞER (Yozgat) – Ya sen saygılı ol, saygılı ol diyene bak.