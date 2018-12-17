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Meclis'te yine gerginlik yaşandı

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ile Sezgin Tanrıkulu arasında yaşanan atışmanın ardından, vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 07:20..
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TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçelerinin görüşülmesi sırasında TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonrası vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü.

"ŞU TİPE BAK"

Meclis Başkanvekili Şentop, tartışma sırasında CHP'li vekil Tanrıkulu'na "Bir kere aynaya baksan. Gecenin bu saatinde korkutacaksın insanları. Şu tipe bak." sözleriyle yüklendi.

Şentop ile Sezgin Tanrıkulu arasında yaşanan atışma ViDEO

Meclis'te yine gerginlik yaşandı

Sezgin Tanrıkulu'nun bağırmaya devam etmesi üzerine Şentop, "Bu gece fazla kaçırmışsınız galiba" cevabını verdi.

Tutunaklara yansıyan diyalog:

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hiç kibar değilsin Sayın Başkan.

BAŞKAN – Kim o bağırıyor?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben, ben.

BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, niye bağırıyorsun?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kibar değilsin, kibar değilsin. Biraz önce yüce Meclis'e “Bağırın, bağırın.” diye bağırıyordun. Şimdi Hocamıza biraz daha kibar seslenebilirsiniz. (CHP sıralarından alkışlar) Kibar değilsiniz, nezaketli değilsiniz.

Meclis'te yine gerginlik yaşandı

BAŞKAN – Sen çok kibarsın! Bir kere aynaya baksan, gecenin bu saatinde korkutacaksın insanları, şu tipe bak, lütfen ya…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Vereceğin cevap bu mudur?

BAŞKAN – Şuraya bak, bu ne ya?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ayıp, ayıp!

BAŞKAN – Sen merak etme, hocayla bizim hukukumuz senden daha fazla.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Nezaket, nezaket biraz!

BAŞKAN – Sana düşmez hocayı savunmak, sana düşmez.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bana düşer, bana düşer.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Nezaket, nezaket biraz.

BAŞKAN – Fazla kaçırmışsın galiba bu akşam.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu Parlamento'nun olmazsa olmazı nezaket.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Aaa!

Meclis'te yine gerginlik yaşandı

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Başkan, olmuyor ama.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Olmaz ama yani.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakanım.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK – Şimdi, daha öncesinde…

MAHİR POLAT (İzmir) – Başkan, bu saatte bir sayın vekile öyle demek yakışıyor mu size?

BAŞKAN – Ne oldu, ne oldu?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakanın mikrofonunu açmadınız.

MAHİR POLAT (İzmir) – Ne demek “Fazla kaçırmışsınız.” demek?

BAŞKAN – Ne, anlayamıyorum, ne oldu?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Utanmazsın!

BAŞKAN – Sayın Kaboğlu söz istiyor, oradan bir şey çıkıyor ya.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Utanmazsın, utanmaz!
BAŞKAN – Lütfen…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Gel beraber alkol muayenesine gidelim.

BAŞKAN – Hadi, söz vermeden konuşmasın kimse, lütfen…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ayıp!

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK – Sayın milletvekilleri…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Utanmaz bir adamsın, utanmaz!

BAŞKAN – Usul belli, İç Tüzük’e göre...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sana “utanmaz” diyorum.

BAŞKAN – Zorlama beni Sayın Tanrıkulu, lütfen…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sana “utanmaz” diyorum, gel beraber muayene gidelim.

BAŞKAN – Lütfen, söz almadan konuşma.

Meclis'te yine gerginlik yaşandı

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Gel beraber muayene gidelim.

BAŞKAN – Ne diyor, anlamıyorum ben ya.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Utanmaz adamsın!

BAŞKAN – Ne diyor?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Gel beraber gidelim.

BAŞKAN – Ne toparlaması ya, ne diyor?

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Siz öyle diyemezsiniz.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Gel, beraber gideceğiz, gel, beraber muayene gideceğiz.

BAŞKAN – Gideriz, gideriz.

(AK PARTİ ve CHP sıralarından bir grup milletvekilinin birbirlerinin üzerine yürümesi)

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