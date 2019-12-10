Meclis'te yine kavga çıktı

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sayıştay'ın 2020 bütçeleri görüşmelerinde "Deli" ve "Sarhoş" tartışması yaşandı.

AK Partili Grup Başkanvekili Mehmet Muş HDP’li Ahmet Şık’ın sözlerine tepki göstererek, “Meyhaneden boşta kalan vakitlerini bu kürsüden gelip konuşma yapmaya çalışan birisi. Kendisine tavsiyem meyhaneye ayırdığı vakitten daha fazlasını parlamentoya ayırmasıdır” demesi üzerine HDP grubu masalara vurarak tepki gösterdi. HDP ile AK Parti grubu arasındaki arbedeyi CHP milletvekilleri önledi.

Mecliste 'deli' kavgası VİDEO

SONRAKİ KAVGA "GRUBUN DELİSİ"

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ aşırı tepki gösterince HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan söz alarak, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’a "Grubun Delisi" diye seslendi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da "Evet deliyim, davamın delisiyim" diye cevap verdi.