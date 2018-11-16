Meclis'teki gerilimin sebebi HDP'li vekiller

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li vekiller arasında yaşanan sert tartışma, Meclis Genel Kurulu'nda da konuşuldu.

HDP'li vekiller tehdit edildiklerini savunarak ajitasyon yapmaya başladı. Bu sırada AK Partili vekiller Meclis tutanaklarını okuyarak HDP'nin yalanını ortaya koydu.

"TUTANAKLAR ÖNÜMDE"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP'lilerin Bakan Soylu hakkında söylediği yalanları şu sözlerle çürüttü: "Tutanaklar önümde. Tutanakları okudum. Tutanaklarda aynen akış şu şekilde: Birtakım tartışmalar yaşanıyor, malum tartışmalar, daha sonra Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, konuşan HDP’li milletvekiline, Sayın Ebru Günay’a “Parmak sallama… Parmak sallama oradan.” diyor.

Bakan Süleyman Soylu'dan HDP'lilere ayar üstüne ayar VİDEO





"BEN PARMAK SALLARIM"

Sayın Günay “İstediğimi sallarım.” diyor. Yine devam ediyor “Sallarım… Ben yasamayım. Sallarım… Tehdit mi ediyorsun beni?” diyor. Sayın Soylu “Parmak sallama…” diyor. Sayın Günay “Tehdit mi ediyorsun beni?” “Bana karşı parmak sallama.”, “Tehdit mi ediyorsun beni? Tehdit mi ediyorsun beni?” şeklinde bir akış var.

Şimdi, konuşmanın akışına baktığımızda -tabii, diğer tartışmalar da var, onlara da bakılabilir- parmak sallayan ve bu şekilde konuşan bir milletvekili var, mesela ben size karşı konuşuyorum ve parmak sallıyorum sert bir ses tonuyla, “Parmak sallama.” diye buna mukabele eden bir bakan var. Şimdi buradan olağan konuşma ve müzakerenin, belki sert geçen bir müzakerenin ötesinde eğer bir tehdit algısı çıkartacaksak -şartlı cümle kuruyorum- Sayın Günay’ın tavrından çıkar, Sayın Bakandan çıkmaz."