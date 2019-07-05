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Meclis'teki zamlar vekilleri rahatsız etti

Meclis lokantasındaki fiyatlara zam yapılmasının eleştirilmesi üzerine CHP'li Mehmet Bekaroğlu gelen misafirleri hatırlattı.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 14:21..
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Meclis'teki zamlar vekilleri rahatsız etti

TBMM'deki lokantada milletvekillerine hizmet veren lokantadaki fiyatların düşük olması her zaman tartışılan konulardan biri oldu.

Zaman zaman sosyal medyada paylaşılan lokanta fişleri bu tartışmaları alevlendiriyordu.

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında lokantadaki durum masaya yatırıldı. Girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle lokantanın zarar etmeye başladığı belirtildi ve bazı ürünlere zam yapılmasına karar verildi.

2 LİRAYA ÇORBA

Bu kapsamda çorba 1 liradan 2 liraya çıktı.

Zam kararı, sosyal medyadaki tartışmaları yeniden başlattı.

CHP'Lİ VEKİL RAHATSIZ

Bu eleştirilere yanıt veren isim ise CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu oldu.

CHP'li vekil, "Yan tarafımda masalar birleştirilmiş bir Anadolu ilinin milletvekili arkadaş en az 80 kişi ile yemek yiyor" ifadelerini kullandı.

Meclis'teki zamlar vekilleri rahatsız etti

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