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Meclis'ten Orta Doğu barış planına ortak kınama

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

AA | 29.01.2020 - 17:06..
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün kameralar karşısına geçerek tek taraflı olarak hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planını açıkladı

Trump, Kudüs'ün bölünmeden İsrail'in başkenti kalacağını söylerken "Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak." ifadelerini kullandı.

MECLİS'TEKİ TÜM PARTİLER KINADI

TBMM’de grubu olan partiler, ortak Kudüs bildirisi yayınlandı.

Bildiride, “İsrail'in, Filistin ihtilafına yönelik ABD yönetiminin yayınladığı sözde barış özünde istikrasızlık ve çatışma mahiyetindeki planı yok sayıyor ve esefle kınıyoruz.“ ifadeleri kullanıldı.

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