Meclis'ten Orta Doğu barış planına ortak kınama

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün kameralar karşısına geçerek tek taraflı olarak hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planını açıkladı
Trump, Kudüs'ün bölünmeden İsrail'in başkenti kalacağını söylerken "Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak." ifadelerini kullandı.
MECLİS'TEKİ TÜM PARTİLER KINADI
TBMM’de grubu olan partiler, ortak Kudüs bildirisi yayınlandı.
Bildiride, “İsrail'in, Filistin ihtilafına yönelik ABD yönetiminin yayınladığı sözde barış özünde istikrasızlık ve çatışma mahiyetindeki planı yok sayıyor ve esefle kınıyoruz.“ ifadeleri kullanıldı.