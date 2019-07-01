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Meddah nedir

Taklit ve şakalar yaparak, güzel öyküler anlatan ve izleyicileri bu konuda güldüren kişilere, meddah denir. Meddah oyunu, tek kişi tarafından sahneye konulur.

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Türk halk zekasının ve halkın, olayları karikatürize etme gücünün büyük sanatlarından biri olan meddahlık, yüzyıllar boyu yaşamış, Türk halkı arasında çok ilgi görmüştür.

TEK ADAMLI TİYATRO

Meddahlık için tek adamlı tiyatro diyebiliriz. Meddah, tiyatronun bütün kişilerini varlığında birleştiren bir aktördür.

Yüksekçe bir yerde oturarak bir öyküyü başından sonuna kadar, canlandırdığı kişileri ağız özelliklerine göre konuşturarak anlatır.

SÖZ SÖYLEME BAŞARISI

Perdesi, sahnesi, elbiseleri, dekoru, kişileri bulunmayan bu tiyatronun her şeyi, meddah denilen o tek adamın zekasına, bilgisine, söz söylemedeki başarısına bağlıdır.

Meddah nedir

İKİ ARACI VARDIR

Meddahın iki aracı vardır; biri boynuna doladığı mendili, öteki de elinde tuttuğu sopasıdır. Mendille çeşitli başlıklar yapar, terini siler.

Sopayı da oyunu başlatmak, seyirciyi suskunluğa çağırmak, kapıyı vurmak için ya da saz, süpürge, tüfek, at yerine kullanır.

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