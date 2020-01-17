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Medvedev güvenlik konseyi başkan vekilli olarak atandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başbakanlıktan istifa eden Dimitri Medvedev’i Güvenlik Konseyi Başkan Vekilliğine atadı.

İHA | 17.01.2020 - 04:00..
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Rusya'da Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Başbakanlığı görevinden istifa eden Dimitri Medvedev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Güvenlik Konseyi Başkan Vekilliğine atandığı duyuruldu.

BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK DA ANILACAK

Putin'in ilgili kararnameyi gece saatlerine doğru imzaladığı açıklanırken Medvedev'in yeni görevi kesinleşmiş oldu. Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyinin Başkan Vekilliğinde bulunan Medvedev aynı zamanda başkan yardımcısı olarak anılacak ve Putin'in katılmadığı konsey toplantılarına da Putin adına vekalet edecek.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISINDAN SONRA İSTİFA ETTİ

Öte yandan Rusya hükümeti hafta ortasında Putin'in yeni anayasa için referandum çağrısından sonra istifa etmiş, Başbakan Dimitri Medvedev ise istifa gerekçesini yeni anayasa çalışmalarının önünün açılması olarak belirtmişti.

YOL ARKADAŞINI YANINDAN AYIRMADI

Rusya Devlet Başkanı Putin de başbakan olarak Mihail Mişustin'i atarken yol arkadaşı olarak bilinen Dimitri Medvedev'i ise Güvenlik Konseyi Başkan Vekili olarak atamış oldu.

Medvedev güvenlik konseyi başkan vekilli olarak atandı

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