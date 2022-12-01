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    1 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon dünyasında yeni bir gün başlıyor...Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 1 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 08:50
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    1 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, her gün seyircilerin merak konuları arasında yer alıyor.

    Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 1 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı...

    1 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 14:00 Mutfak Bahane
    • 16:00 Esra Erol’da
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Aldatmak

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
    • 11:00 Hicran
    • 13:00 Gelinim Mutfakta
    • 16:00 Aşk ve Umut
    • 17:00 Hicran
    • 18:30 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 Camdaki Kız

     

    Star TV yayın akışı

    • 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    • 16:00 Toprak İle Fidan
    • 18:15 Star Ana Haber
    • 19:00 Toprak İle Fidan
    • 20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

     

    Fox TV yayın akışı

    • 10:00 Ekonomi Arası
    • 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
    • 12:30 En Hamarat Benim
    • 16:30 Yasak Elma
    • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    • 20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 4
    • 22:30 Andor

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 08:45 Bu Toprağın Sesi
    • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    • 13:15 Yeşil Deniz
    • 17:00 Ana Haber
    • 17:55 İddiaların Aksine
    • 20:00 3’te 3

     

    Show TV yayın akışı

    • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    • 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    • 18:45 Show Ana Haber
    • 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

     

    TV8 yayın akışı

    • 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    • 11:30 Yazgı
    • 12:45 Canım Annem
    • 13:30 Kadere Karşı
    • 14:15 Doya Doya Moda
    • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    • 20:00 MasterChef Türkiye

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