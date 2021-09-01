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    1 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri dizi ve yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, tv yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün 1 Eylül 2021 Çarşamba televizyonda neler var? İşte kanalların tv yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 09:15
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    1 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Televizyon başında vakit geçirenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 1 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

    1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Venom: Zehirli Öfke
    22:00 Jurassic World

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:15 Güneşin Kızları
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Gökdelen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
    16:45 Star Market
    18.40 Star Haber
    20:00 Bana Masal Anlatma
    22:15 Arkadaşım Hoşgeldin

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Sen Çal Kapımı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
    09:10 Kalk Gidelim
    12:40 Benim Adım Melek (Altyazılı)
    16:10 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Seneye Bu Zamanlar
    21:40 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ"
    23:35 Dünya Hali (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Nasipse Olur
    22:30 Görevimiz Tatil

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    14:15 Paylaş Benimle
    17:15 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    07:45 Hastane Kapısı
    09:00 Ak Kırlangıç
    10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:30 Aşk Bir Rüya
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Can Yoldaşım
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:00 Cumhurbaşkanı Gündem Özel
    23:45 Diriliş Ertuğrul

    1 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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