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- 1 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
1 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 09:15
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Televizyon başında vakit geçirenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 1 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Venom: Zehirli Öfke
22:00 Jurassic World
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Gökdelen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
16:45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma
22:15 Arkadaşım Hoşgeldin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
09:10 Kalk Gidelim
12:40 Benim Adım Melek (Altyazılı)
16:10 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seneye Bu Zamanlar
21:40 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ"
23:35 Dünya Hali (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
22:30 Görevimiz Tatil
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:15 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
07:45 Hastane Kapısı
09:00 Ak Kırlangıç
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:30 Aşk Bir Rüya
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:00 Cumhurbaşkanı Gündem Özel
23:45 Diriliş Ertuğrul