1 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri dizi ve yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, tv yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün 1 Eylül 2021 Çarşamba televizyonda neler var? İşte kanalların tv yayın akışları...

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Televizyon başında vakit geçirenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 1 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Venom: Zehirli Öfke

22:00 Jurassic World

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Gökdelen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma

22:15 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

09:10 Kalk Gidelim

12:40 Benim Adım Melek (Altyazılı)

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seneye Bu Zamanlar

21:40 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ"

23:35 Dünya Hali (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

22:30 Görevimiz Tatil

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

07:45 Hastane Kapısı

09:00 Ak Kırlangıç

10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:30 Aşk Bir Rüya

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:00 Cumhurbaşkanı Gündem Özel

23:45 Diriliş Ertuğrul