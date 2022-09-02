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    1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları...

    1 Eylül 2022 perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..
    • 02.09.2022 - 11:54
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    1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları...

    1 Eylül Perşembe gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

    Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi? sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

    Peki 1 Eylül günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

    1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları...

    1 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

    Total'de 1.sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 3.sırada ATV’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”, 2.sırada “Masterchef Türkiye” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

    1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları... #11 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları... #2


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