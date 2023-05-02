1 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma, Ömer, Alparslan Büyük Selçuklu... 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona eriyor. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

1 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları

Total'de TRT1’de yayınlanan “Alparslan Büyük Selçuklu” birinci sırayı alırken, Star TV’de yayınlanan “Ömer” ikinci, Fox TV’de ekrana gelen “Yasak Elma” üçüncü oldu.

AB kategorisinde ise “Ömer” birinci sırada yer alırken, “Alparslan Büyük Selçuklu” ikinci, “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” ise üçüncü oldu.