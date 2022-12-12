1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI! Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl sonra ilk kez...

1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI! Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl sonra ilk kez...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtıran Batu Alıcı, izleyicilerin takdirini topladı. 1 milyon lira değerindeki soru ve cevabı ise merak konusu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen "Kim Milyoner Olmak İster" adlı bilgi yarışmasında tarihi anlar yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Batu Alıcı, 1 milyonluk sorunun kilidini açtırdı.

3 yılın ardından ilk kez ekranlara gelen 1 milyon lira değerindeki soru ve cevabı araştırma konusu oldu.

"Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru nedir" izleyiciler tarafından araştırılıyor.

İşte milyonluk soru ve cevabı...

20 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı finalde "Dede Korkut Hikayeleri" sorusu ile karşı karşıya geldi.

Soruda, “Hangisi Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir” denildi.

Batu Alıcı doğru cevabı bilemediği için yarışmadan çekilmek durumunda kaldı. Genç yarışmacı Milyoner'de toplamda 400 bin TL kazanmış oldu.

Sorunun doğru cevabı ise "Bala Hatun" olarak açıklandı.