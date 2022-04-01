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    1 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 1 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:53
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    1 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, '’Bugün televizyonda neler var?’' sorusuna yanıt arıyor.

    1 Nisan 2022 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 1 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı..

    1 NİSAN 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Yalnız Kurt

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Üç Kız Kardeş
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Yargı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ayşecik ile Ömercik
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    15:00 En Güzel Bölüm
    16:15 Söz
    18:30 Star Haber
    20:00 Kaderimin Oyunu
    00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:45 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    23:30 Orta Sayfa

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:55 Elimi Bırakma
    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:30 Ailenin Yeni Üyesi
    13:30 Ege'nin Hamsisi
    16:30 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kara Tahta
    00:05 Kara Tahta
    03:00 Avrupalı Müslümanlar
    03:20 Sahur Bereketi (Canlı)
    05:20 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    12:00 Gelin Evi Fiskos
    12:30 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Aziz
    00:15 Ölüm Emri

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Canım Annem
    15:00 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

    1 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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