1 Ocak 2024 Pazartesi TV'de neler var? Survivor başlıyor... Yeni yılın ilk gününde TV karşısına geçenler, kanallar arasında gezdikçe geziyor. 2024'ün ilk sürprizi Survivor olacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 1 Ocak 2024 Pazartesi yayın akışları...

ensonhaber.com

2024 yılının ilk günü olan 1 Ocak Pazartesi, resmi tatil olarak geçiriliyor.

Uyanır uyanmaz kumandayı eline alanlar ise bugünkü yapımlara göz atıyor.

Pazartesi günü FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D reyting yarışına devam ediyor.

Bu akşam, TV8'in sevilen yarışması "Survivor" da yarışa dahil oluyor.

Kanallarda yayın akışı saatlerine göre belli oldu.

Peki, bugün hangi dizi ve filmler var? İşte günün yapımları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Yıldızlar Bana Uzak

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Star TV

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer

23:30 Yabancı Sinema Korkunç Salgın

Fox TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Şahane Hayatım

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

22:45 Yabani

TRT 1 yayın akışı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yabancı Sinema Evde Tek Başına

15:25 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Show TV yayın akışı

09:45 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir

21:45 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

TV8 yayın akışı

08:30 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır

10:45 Cevap Ver Türkiye

13:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

16:45 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra