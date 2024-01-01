1 Ocak 2024 Pazartesi TV'de neler var? Survivor başlıyor...

2024 yılının ilk günü olan 1 Ocak Pazartesi, resmi tatil olarak geçiriliyor.
Uyanır uyanmaz kumandayı eline alanlar ise bugünkü yapımlara göz atıyor.
Pazartesi günü FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D reyting yarışına devam ediyor.
Bu akşam, TV8'in sevilen yarışması "Survivor" da yarışa dahil oluyor.
Kanallarda yayın akışı saatlerine göre belli oldu.
Peki, bugün hangi dizi ve filmler var? İşte günün yapımları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Yıldızlar Bana Uzak
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Star TV
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer
23:30 Yabancı Sinema Korkunç Salgın
Fox TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Şahane Hayatım
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
22:45 Yabani
TRT 1 yayın akışı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yabancı Sinema Evde Tek Başına
15:25 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Show TV yayın akışı
09:45 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir
21:45 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü
TV8 yayın akışı
08:30 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır
10:45 Cevap Ver Türkiye
13:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
16:45 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra