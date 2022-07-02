Cuma akşamı televizyonlarda Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef gibi yapımlar yayınlandı. Reyting yarışını ilk gününde MasterChef kazandı.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

1 Temmuz 2022 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Çember: Yolun Sonundaki Kız, Star TV'de Ah Nerede, Fox TV'de Gizli Saklı, TRT 1'de Kasaba Doktoru, Show TV'de Sahte Kabadayı ve TV8'de MasterChef yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 1 Temmuz 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

Cuma TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra MasterChef de başlıyor.

İşte 1 Temmuz 2022 Cuma reyting sonuçları...

1 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3. sırada "Kasaba Doktoru" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Kasaba Doktoru” 3. sırada "Fox Ana Haber"yer aldı.

20+ABC1'de ise 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Kasaba Doktoru" 3. sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.