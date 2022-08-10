Petrol
95.48
-0.86%
Euro
18.3093
0.17%
Dolar
17.9281
0.16%
Altın
1.031
-0.25%
Borsa
2785
0.00%
Bitcoin
414.949
-3.28%
BTXN Coin
7.54
-1.95%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    10 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 10 Ağustos TV yayın akışları...
    • 10.08.2022 - 08:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    10 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    10 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 10 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Senin Hikayen

    16:00 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    KANAL D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası

    13:00 Yaprak Dökümü

    15:30 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    STAR TV yayın akışı

    07:00 Ah Nerede

    09:45 Yüksek Sosyete

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Kurye

    FOX TV yayın akışı

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Celal ile Ceren

    TRT 1 yayın akışı

    06:05 Yedi Numara

    11:25 Bir Aş Hikayesi

    11:55 Masumlar Apartmanı

    15:10 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kara Tahta

    TV 8 yayın akışı

    07:15 8'de 8 Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:30 Canım Annem

    15:45 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye

    SHOW TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Atla Gel Şaban

    10 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


    İlginizi Çekebilir

    Fatiha Suresi nasıl okunur? Fatiha Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşu...
    Gündem

    Fatiha Suresi nasıl okunur? Fatiha Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşu...

    Emirhan İlkhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Torino'ya ne kadara transfer oldu?
    Futbol

    Emirhan İlkhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Torino'ya ne kadara transfer oldu?

    Dijital paranız sizin için sürekli kazanabilir!
    BTCPrime

    Dijital paranız sizin için sürekli kazanabilir!

    Görüş Bildir