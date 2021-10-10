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- 10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV'de bugün neler hangi diziler var göz atıyor. İşte 10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 10.10.2021 - 10:28
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
10 Ekim 2021 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 10 Ekim Pazar 2021 TV yayın akışı...
10 EKİM 2021 BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:45 Dizi TV
- 12:35 Elisium
- 14:45 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:30 Konuştuktça
- 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:00 Arda ile Omuz Omuza
- 14:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
- 16:15 Sadakatsiz
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
- 23:45 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 08:15 Çizgi Film Kuşağı
- 08:45 Güldüy Güldüy Show
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Bir Demet Tiyatro
- 16:00 En Güzel Bölüm
- 16:15 En Güzel Bölüm
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Bayi Toplantısı
- 22:30 Bayi Toplantısı
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Yasak Elma
- 14:30 Kanunsuz Topraklar
- 16:45 Yalancılar ve Mumları
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yalancılar ve Mumları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:50 Payitaht "Abdülhamid"
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:00 Savaşın Efsaneleri
- 14:00 Dünya Hali (Altyazılı)
- 15:40 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Teşkilat (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Süper 1 Takım
- 10.45 Masterchef Türkiye
- 15:15 Kırmızı Oda
- 18:30 Yerli Sinema
- 20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Yalancı
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Şabaniye
- 22:15 Yedi Bela Hüsnü