10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV'de bugün neler hangi diziler var göz atıyor. İşte 10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışları...

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

10 Ekim 2021 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 10 Ekim Pazar 2021 TV yayın akışı...

10 EKİM 2021 BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Elisium

14:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

23:45 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 En Güzel Bölüm

18:45 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

22:30 Bayi Toplantısı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yasak Elma

14:30 Kanunsuz Topraklar

16:45 Yalancılar ve Mumları

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yalancılar ve Mumları

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:50 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Savaşın Efsaneleri

14:00 Dünya Hali (Altyazılı)

15:40 Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10.45 Masterchef Türkiye

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Yerli Sinema

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

TV8 YAYIN AKIŞI