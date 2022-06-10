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- 10 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
10 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 10.06.2022 - 09:26
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
10 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 10 Haziran 2022 Cuma ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
10 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tünel (Yabancı Sinema)
22:15 Tünel (Yabancı Sinema)
00:30 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)
02:15 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)
03:30 Şef Kapımda
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuruluş Osman
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
00:20 Destan
03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:35 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Afara
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:45 Kamera Arkası
02:15 Bay Yanlış
04:15 İnadına Aşk
06:00 Aşk Yeniden
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kaderimin Oyunu
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
03:00 Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:15 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Oynat Bakalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Hapishanedeki Çiçek
08:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
12:45 Türkiye’nin Mutfağı
15:15 Kasaba Doktoru
16:40 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
23:40 3’Te 3
04:50 Seksenler
03:00 Kasaba Doktoru