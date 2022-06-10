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    10 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 10 Haziran TV yayın akışı..
    • 10.06.2022 - 09:26
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    10 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

    10 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 10 Haziran 2022 Cuma ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    10 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:10 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Tünel (Yabancı Sinema)

    22:15 Tünel (Yabancı Sinema)

    00:30 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)

    02:15 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)

    03:30 Şef Kapımda

    05:00 Aşk Laftan Anlamaz

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuruluş Osman

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Yalnız Kurt

    00:20 Destan

    03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    05:35 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

    00:15 Afara

    02:45 Gelinim Mutfakta

    05:00 Yabancı Damat

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya İle Umudum Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 İyilik

    23:30 Orta Sayfa

    01:45 Kamera Arkası

    02:15 Bay Yanlış

    04:15 İnadına Aşk

    06:00 Aşk Yeniden

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kaderimin Oyunu

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:30 Star Haber

    20:00 Kaderimin Oyunu

    00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    03:00 Fazilet Hanım ve Kızları

    05:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Canım Annem

    04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    04:15 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    05:30 Oynat Bakalım

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:50 Hapishanedeki Çiçek

    08:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

    12:45 Türkiye’nin Mutfağı

    15:15 Kasaba Doktoru

    16:40 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:50 İddiaların Aksine

    20:00 Kasaba Doktoru

    23:40 3’Te 3

    04:50 Seksenler

    03:00 Kasaba Doktoru


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