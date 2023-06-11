10 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Şampiyonlar Ligi finali reytingleri altüst etti

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
10 Haziran Cumartesi reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni yer aldı.
AB'de ise ilk sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni, üçüncü sırada Gönül Dağı yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni, üçüncü sırada Gönül Dağı yer aldı.