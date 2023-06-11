10 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Şampiyonlar Ligi finali reytingleri altüst etti 10 Haziran 2023 Cumartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

10 Haziran Cumartesi reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni, üçüncü sırada Gönül Dağı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni, üçüncü sırada Gönül Dağı yer aldı.