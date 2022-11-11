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- 10 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Camdaki Kız zirveyi kimseye kaptırmıyor!
10 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Camdaki Kız zirveyi kimseye kaptırmıyor!
- 11.11.2022 - 11:42
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
Dün akşam, Camdaki Kız, Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 10 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları...
10 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Aldatmak", 3.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Aldatmak", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.
ABC'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.