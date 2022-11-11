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10 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Camdaki Kız zirveyi kimseye kaptırmıyor!

10 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Camdaki Kız zirveyi kimseye kaptırmıyor!

10 Kasım 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...