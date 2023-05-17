10 kez evlendi, soluğu Miami'de aldı! Taçsız Kraliçe Ahu Tuğba'nın son hali "hala taş gibi" dedirtti! Amerika'ya yerleşen ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 67 yaşına girdi. Miami'de yeni bir hayat kuran Tuğba'nın son hali, sevenlerini şaşırttı. Ahu Tuğba, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle olay oldu.

Yeşilçam'ın güzelli ile dikkat çeken kadınlarından Ahu Tuğba, "Taçsız Kraliçe" lakabıyla tanındı.

Gençlik yıllarından itibaren ekranlarda olan Ahu Tuğba, Türk sinemasının erotik kadın sembollerinden biri oldu. Genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırdı.

Dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrol oynayan Ahu Tuğba, sinema kariyerini noktaladı.

Şimdilerde 67 yaşında olan Ahu Tuğba, hayatı boyunca 10 kez evlendi. Aradığı aşkı bulamayan Tuğba, en son kızı Anjelik ile birlikte ABD'ye taşındı.

Hala güzel

Miami'de yeni bir hayat kuran Ahu Tuğba, sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle iletişimini koruyor.

Son hali ile dikkat çeken Ahu Tuğba'yı görenler, "hiç yaşlanmamış", "hala çok güzel", "taş gibi", "Maşallah size" yorumlarında bulundu.

İşte Ahu Tuğba'nın şimdiki hali...