10 Mart Cuma TV yayın akışı! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Al Sancak, Survivor...

Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, her kanalda başka bir heyecan yaşatıyor.
Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, eve geldiği gibi kumandayı eline alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 10 Mart 2023 Cuma TV yayın akışı...
10 Mart TV yayın akışı 2023
ATV yayın akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Başım Belada
Kanal D yayın akışı
08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Mekanik (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Taçsız Prenses
17:45 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hayatımın Şansı
22:30 Orta Sayfa
TRT 1 yayın akışı
09:10 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Adını Sen Koy
14:20 Seksenler
16:50 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:15 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Ferman
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak