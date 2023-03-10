10 Mart Cuma TV yayın akışı! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Al Sancak, Survivor... Mesainin bitişinin tadını ekran karşısına çıkartacak olanlar, hangi kanalda ne var ne yok göz atıyor. İşte 10 Mart Cuma günü televizyondaki dizi, film ve programlar...

Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, her kanalda başka bir heyecan yaşatıyor. Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor. Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, eve geldiği gibi kumandayı eline alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 10 Mart 2023 Cuma TV yayın akışı... 10 Mart TV yayın akışı 2023 ATV yayın akışı 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Ateş Kuşları 00:20 Başım Belada Kanal D yayın akışı 08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Hayat Şarkısı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Mekanik (Yabancı Sinema) Star TV yayın akışı 07:00 Mesut Yar İle Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Haber 20:00 Yalı Çapkını 00:15 Ömer Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün 12:45 En Hamarat Benim 15:45 Taçsız Prenses 17:45 Yalnız Kalpler 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Hayatımın Şansı 22:30 Orta Sayfa TRT 1 yayın akışı 09:10 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Adını Sen Koy 14:20 Seksenler 16:50 Yunus Emre 19:00 Ana Haber 19:15 İddiaların Aksine 20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Ferman Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Kızılcık Şerbeti 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti 00:15 Aile TV8 yayın akışı 07:15 8’de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 10:30 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 22:15 Tuzak