10 Mart Cuma TV yayın akışı! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Al Sancak, Survivor...

Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, her kanalda başka bir heyecan yaşatıyor.

Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, eve geldiği gibi kumandayı eline alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 10 Mart 2023 Cuma TV yayın akışı...

10 Mart TV yayın akışı 2023

ATV yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Başım Belada

Kanal D yayın akışı

08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Mekanik (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Taçsız Prenses

17:45 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

22:30 Orta Sayfa

TRT 1 yayın akışı

09:10 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Adını Sen Koy

14:20 Seksenler

16:50 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:15 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Ferman

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak