10 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları: Mücadele tam gaz

17 Mayıs Salı akşamı Destan, Baba, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 17 Mayıs 2022 Salı reyting sıralaması..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17 Mayıs 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Bayi Toplantısı, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Baba ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 10 Mayıs 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 17 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları...

17 Mayıs reyting sonuçları

17 Mayıs 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Üç kızkardeş , ikinciliği Survivor All Star , üçüncülüğü Destan aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Haber , ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Baba yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star , ikinci sırada Üç kızkardeş, üçüncü sırada Baba yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 DESTAN ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BABA SHOW TV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

8 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

9 ESRA EROL'DA ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 BABA SHOW TV

4 UC KIZ KARDES KANAL D

5 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

6 DESTAN ATV 7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 BABA SHOW TV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

6 DESTAN ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 BABA (OZET) SHOW TV