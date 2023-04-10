10 Nisan 2023 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

Televizyon seyircileri, her gün ekranlarda farklı yapımlarla zaman geçiriyor.
Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
10 Nisan Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Veda Mektubu, Survivor 2023, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer ve Alparslan: Büyük Selçuklu programları izleyicilerle buluşacak.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 10 Nisan 2023 Pazartesi TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:10 Bir üçü Gün Işığı
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
Star TV yayın akışı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
17:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:30 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
08:45 Toprağın Sesi
10:25 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra