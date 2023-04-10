10 Nisan 2023 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Medya sektörü yeni bir haftaya daha merhaba derken pazartesi günü yapımları merakla araştırılıyor. Peki, 10 Nisan 2023 TV'de neler, hangi diziler var? İşte kanalların yayın akışları...

Televizyon seyircileri, her gün ekranlarda farklı yapımlarla zaman geçiriyor. Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. 10 Nisan Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Veda Mektubu, Survivor 2023, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer ve Alparslan: Büyük Selçuklu programları izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 10 Nisan 2023 Pazartesi TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 18:45 ATV Ana Haber 19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar 20:10 Bir üçü Gün Işığı Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:45 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu Star TV yayın akışı 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Ana Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Ömer Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:15 Yalnız Kalpler 13:45 En Hamarat Benim 16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası 17:30 Yasak Elma 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:30 Yasak Elma TRT 1 yayın akışı 08:45 Toprağın Sesi 10:25 1 Çorba 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 15:40 1 Çorba 15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 17:40 İddiaların Aksine 17:45 Ana Haber 18:15 Ramazan Sevinci 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:00 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show TV8 yayın akışı 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 13:00 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra