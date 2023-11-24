10 saniyeniz var! Bu tabaklar ters mi düz mü? Beyniniz yanacak...

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Sosyal medyada paylaşılan illüzyonlu görsel, viral oldu.
Görenler dakikalarca bakıyor...
Plastik tabakların ters mi düz mü olduğuna karar vermek çok zor.
Peki, sizce nasıl duruyor? İşte beyninizi yakacak o kare...
Görselde yan yana dizilen plastik tabaklar göze çarpıyor, ancak tabakların ters mi yoksa düz mü olduğuna ilk bakışta karar veremiyorsunuz.
İşin güzelliği de burada başlıyor çünkü görsele birkaç saniye baktıktan sonra bir anda hepsini düz görmeye başlıyorsunuz.
Kullanıcılardan bazıları ise "zaten düz", "tabaklar ters değil", "asla düzelmiyor" yorumunda bulunuyor.