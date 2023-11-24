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10 saniyeniz var! Bu tabaklar ters mi düz mü? Beyniniz yanacak...

10 saniyeniz var! Bu tabaklar ters mi düz mü? Beyniniz yanacak... Sosyal medyada yayılan bir görsel kafalardan duman çıkarttı. Tabakların ters mi düz mü olduğu tartışma konusu oldu.