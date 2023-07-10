10 Temmuz 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Bir pazartesiye daha giriş yapıldı, sendromlar yaşandı.
Günün yorgunluğunu atmak isteyenler, TV karşısına uzandı.
Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 10 Temmuz Pazartesi 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
22:20 Yabancı Sinema Bas Gaza
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Dönence
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
Star TV yayın akışı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Küçük Esnaf
Fox TV yayın akışı
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
TRT 1 yayın akışı
09:05 Kendi Düşen Ağlamaz
12:00 Şehirden Uzakta
13:05 Seksenler
16:00 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yeni Dizi Dayton
Show TV yayın akışı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
23:45 Yabancı Sinema Zor Oyun
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana