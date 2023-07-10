10 Temmuz 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Bir pazartesiye daha giriş yapıldı, sendromlar yaşandı.

Günün yorgunluğunu atmak isteyenler, karşısına uzandı.

Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 10 Temmuz Pazartesi 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

22:20 Yabancı Sinema Bas Gaza

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Dönence

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Küçük Esnaf

Fox TV yayın akışı

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

TRT 1 yayın akışı

09:05 Kendi Düşen Ağlamaz

12:00 Şehirden Uzakta

13:05 Seksenler

16:00 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yeni Dayton

Show TV yayın akışı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

23:45 Yabancı Sinema Zor Oyun

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana