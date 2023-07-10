10 Temmuz 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları Medya sektöründe yeni bir hafta, yeni bir reyting yarışı daha başlıyor. İzleyiciler ise kanallar arasında geziniyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 10 Temmuz Pazartesi TV yayın akışları...

Bir pazartesiye daha giriş yapıldı, sendromlar yaşandı. Günün yorgunluğunu atmak isteyenler, TV karşısına uzandı. Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 10 Temmuz Pazartesi 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede 16:00 Aldatmak 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Üvey Anne 22:20 Yabancı Sinema Bas Gaza Kanal D yayın akışı 09:15 Yaprak Dökümü 11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Dönence 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu Star TV yayın akışı 09:30 Aramızda Kalsın 12:00 Erkenci Kuş 14:00 Kiralık Aşk 16:00 Sefirin Kızı 19:00 Star Ana Haber 20:00 Yerli Sinema Küçük Esnaf Fox TV yayın akışı 10:00 Sen Çal Kapımı 13:00 En Güzel Dönüşüm 14:30 Aşk Mantık İntikam 16:00 Eşim Benzerim Yok 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Yaz Şarkısı TRT 1 yayın akışı 09:05 Kendi Düşen Ağlamaz 12:00 Şehirden Uzakta 13:05 Seksenler 16:00 Benim Güzel Ailem 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Yeni Dizi Dayton Show TV yayın akışı 09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:45 Kızılcık Şerbeti 15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı 18:25 Show Ana Haber 20:00 Maviye Sürgün 23:45 Yabancı Sinema Zor Oyun TV8 yayın akışı 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 15:00 Canım Annem 16:00 İşte Gelin İşte Kaynana 20:00 MasterChef Türkiye All Star 00:15 İşte Gelin İşte Kaynana