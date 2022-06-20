'10 yüz bin milyon baloncuk' repliğiyle tanındı! İşte o minik yıldızın şimdiki hali...

'10 yüz bin milyon baloncuk' repliğiyle tanındı! İşte o minik yıldızın şimdiki hali...

90'lı yılların unutulmaz reklam repliklerinden '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' diye minik yıldızın şimdiki halini görenlerin ağzı açık kaldı.

Çocuk yıldızların büyümüş halleri görenleri şaşırtmaya devam ediyor...

Özellikle 90'lı yıllarda ekranlarda olan ve şimdilerde genç yaşlarda olan miniklerin son halleri, zaman zaman merak konusu oluyor.

Kimisi silinip giderken, kimisi hala hafızalarda...

Ekranlara sevimliliği ile damga vuran çocuk yıldızlardan biri de "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda idi.

Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek markalarında birinin yüzü olmuş ve söyleyemediği cümle ona şöhreti de beraberinde getirmişti.

Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları ve rol arkadaşı beyaz ayısı ile hayatımıza giren "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliği ile hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda, bakın şimdilerde ne yapıyor.

Evli, mutlu, çocuklu

Seda Renda'nın rol aldığı reklamın üzerinden neredeyse 25 yıl geçti. O küçük kız büyüdü, evlendi ve anne oldu.

Üst düzey yönetici olan Yalın Akalan ile hayatını birleştiren Seda Renda şimdilerde turizm sektöründe ve ekranlardan bir hayli uzak...

İşte o minik yıldızın şimdiki hali...